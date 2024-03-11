FWD｜富衛額外收購馬來西亞業務21%股權

富衛集團宣布，已完成對馬來西亞FWD Takaful Berhad（富衛Takaful）額外21%股權的追加投資。交易完成後，富衛現為富衛Takaful主要股東並持有其70%股權，餘下30%股權由Employees Provident Fund持有；JAB Capital Berhad則不再作為富衛Takaful股東。

富衛指，以保費計算，馬來西亞是東南亞第四大人壽保險市場，保險滲透率低於5%，宏觀經濟基礎和人口結構極具吸引力。富衛Takaful為馬來西亞的客戶提供全面家庭伊斯蘭保險產品組合，產品包括定期人壽保險、危疾保險、癌症保險、住院現金保險及醫療保險。

富衛常務董事：承諾創造伊斯蘭保險新體驗

富衛集團常務董事Binayak Dutta表示，富衛繼5年前首次進入馬來西亞市場後，很高興加大對富衛Takaful的投資。集團並承諾在馬來西亞創造伊斯蘭保險新體驗，在當地社區建立長遠發展。

Binayak Dutta補充稱，隨着富衛集團多年來持續致力於馬來西亞的發展，集團建立了全方位服務，在這個增長迅速且具有長遠潛力的市場，提供家庭伊斯蘭保險和人壽保險方案。