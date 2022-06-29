G7峰會結束未定俄油價格上限 紐約期油近兩周高位收市

七大工業國集團（G7）在德國舉行的峰會結束，與會者發表聯合聲明，強調會團結一致，長期支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，亦會探討進一步行動，限制俄羅斯透過石油收入，取得戰爭資金，但未有披露細節，包括如何設定俄羅斯石油上限價格，將未來數周繼續評估。七國領袖又同意禁止俄羅斯黃金入口，及撥款45億美元，加強支援因烏克蘭穀物未能出口而出現糧食短缺的47個國家。

受到主要產油國或已達到產能上限，加上西方國家探討限制俄羅斯石油價格的方法，國際油價連升3個交易日，倫敦布蘭特期油收市報每桶117.58美元，升2.89美元，升幅2.5%。紐約期油收市報每桶111.76美元，升2.19美元，升幅2%，創近兩星期收市高位。