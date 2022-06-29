G7峰會結束未定俄油價格上限 紐約期油近兩周高位收市

七大工業國集團（G7）在德國舉行的峰會結束，與會者發表聯合聲明，強調會團結一致，長期支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，亦會探討進一步行動，限制俄羅斯透過石油收入，取得戰爭資金，但未有披露細節，包括如何設定俄羅斯石油上限價格，將未來數周繼續評估。七國領袖又同意禁止俄羅斯黃金入口，及撥款45億美元，加強支援因烏克蘭穀物未能出口而出現糧食短缺的47個國家。
受到主要產油國或已達到產能上限，加上西方國家探討限制俄羅斯石油價格的方法，國際油價連升3個交易日，倫敦布蘭特期油收市報每桶117.58美元，升2.89美元，升幅2.5%。紐約期油收市報每桶111.76美元，升2.19美元，升幅2%，創近兩星期收市高位。
被視是俄羅斯傳統盟友的印度，總理莫迪在七國集團峰會表達不同的聲音，強調在涉及全球石油貿易問題時，印度會繼續做最有利於本國能源安全的事情。俄烏戰事爆發以來，印度從未對俄羅斯的出兵行動進行指責，反而加大俄羅斯石油進口，消息指，印度煉油廠僅在5月就從俄羅斯進口約2,500萬桶石油，令俄羅斯超越沙特阿拉伯，成為印度第二大石油供應國，僅次於伊拉克。印度是全球第三大石油消費國。印度官員表示，俄羅斯石油價格有折扣，將繼續進口。