G7揭序幕｜儲局大機會9月出手 歐洲減息1/4厘 未預告再降

繼加拿大央行周三宣布減息0.25厘後，昨日旋即由歐洲央行接力，一如預期將三大主要利率下調25點子。不過歐央行並沒有如加拿大央行般預告會繼續減息，只稱會按經濟數據行事，被形容為「鷹派」減息。而在兩大央行減息後，壓力落在下周議息的美國聯儲局，美匯指數昨在104水平反覆，市場料聯儲局最快或在9月才出手。

歐洲央行昨日將主要再融資利率、邊際借貨利率及存款機制利率，分別下調至4.25厘、4.5厘及3.75厘。歐元兌美元一度扯高後回穩，及後在1.08至1.09水平反覆。