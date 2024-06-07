G7揭序幕｜儲局大機會9月出手 歐洲減息1/4厘 未預告再降

繼加拿大央行周三宣布減息0.25厘後，昨日旋即由歐洲央行接力，一如預期將三大主要利率下調25點子。不過歐央行並沒有如加拿大央行般預告會繼續減息，只稱會按經濟數據行事，被形容為「鷹派」減息。而在兩大央行減息後，壓力落在下周議息的美國聯儲局，美匯指數昨在104水平反覆，市場料聯儲局最快或在9月才出手。
歐洲央行昨日將主要再融資利率、邊際借貨利率及存款機制利率，分別下調至4.25厘、4.5厘及3.75厘。歐元兌美元一度扯高後回穩，及後在1.08至1.09水平反覆。
今次歐洲央行的減息行動，為去年9月加息0.25厘後約9個月來再次調整利率，並為2019年以後5年來首次減息。同時，該行亦是繼加拿大央行後，七大工業國(G7)中，第二個減息的央行。
稱不會預先承諾利率走向
該行指，自去年9月加息後，通脹已下降逾2.5個百分點，認為通脹前景明顯改善，核心通脹亦見放緩。不過，該行預期在未來一段長時間，通脹仍會保持在2%的目標之上，預料今年為2.5%，明年為2.2%，2026年則為1.9%。至於經濟增長方面，該行料今明兩年分別為0.9%及1.4%，2026年則為1.6%。該行又強調，會決心向通脹2%的目標進發，為了達標會在必要時出手，並指不會預先承諾利率走向，利率政策由經濟及金融數據、潛在通脹風險及貨幣政策效力而成出評估。
高盛：現為部署債券時機
至於下月議息的聯儲局，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期6月減息機率仍近乎零；下月減息機會只有16.5%；至於9月減息的可能性則大增至接近70%。
高盛有分析認為，即使美國通脹下跌速度轉慢，但經濟數據趨弱，因此相信正常情況下會在9月減息，並因而認為目前是部署債券投資的好機會。