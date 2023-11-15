GDP｜日本上季經濟陷收縮 分析料今季難扭勢

數據公布後，日圓兌一美元報150.7，減0.2%，每百日圓兌港元曾報5.19，日股則飆升，日經平均指數收報33,519點，漲823點或2.5%。

日本公布第三季國內生產總值(GDP)按年下跌2.1%，為2021年第三季度以來兩年最大跌幅，市場預期跌0.6%，而第二季則增長4.8%，亦是三個季度以來首次收縮；按季則下滑0.5%，跌幅亦大於預期的0.1%。

分析指日圓疲弱雖然利好出口，但同時引發通脹。相信今季GDP將再次萎縮，屆時國外需求放緩可能恐打擊出口，相信日本央行短期內不太可能退出超寬鬆貨幣政策。不過，仍有部分經濟學家預期日央行最遲明年春季將結束負利率政策，不過，經濟數據放緩，將令日本央行貨幣政策前景添不確定性。

日央行結束負利率政策恐添變數

大和證券首席經濟學家Toru Suehiro對傳媒指，政府希望通過刺激計劃戰勝通縮，並推動明年工資增長，預期日央行將在明年4月取消負利率政策，但今天公布經濟數據後，「這條路線不一定會實現」。