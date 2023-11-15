GDP｜日本上季經濟陷收縮 分析料今季難扭勢

日本公布第三季國內生產總值(GDP)按年下跌2.1%，為2021年第三季度以來兩年最大跌幅，市場預期跌0.6%，而第二季則增長4.8%，亦是三個季度以來首次收縮；按季則下滑0.5%，跌幅亦大於預期的0.1%。
日股飆升逾800點 日圓微跌0.2%
數據公布後，日圓兌一美元報150.7，減0.2%，每百日圓兌港元曾報5.19，日股則飆升，日經平均指數收報33,519點，漲823點或2.5%。
上季度經濟收縮，主要是由於私人需求急劇惡化，通脹高企和日圓疲弱下，家庭支出、零售消費和私人投資均放緩。其中私人消費佔日本經濟一半以上，期內降0.2%。
分析指日圓疲弱雖然利好出口，但同時引發通脹。相信今季GDP將再次萎縮，屆時國外需求放緩可能恐打擊出口，相信日本央行短期內不太可能退出超寬鬆貨幣政策。不過，仍有部分經濟學家預期日央行最遲明年春季將結束負利率政策，不過，經濟數據放緩，將令日本央行貨幣政策前景添不確定性。
日央行結束負利率政策恐添變數
大和證券首席經濟學家Toru Suehiro對傳媒指，政府希望通過刺激計劃戰勝通縮，並推動明年工資增長，預期日央行將在明年4月取消負利率政策，但今天公布經濟數據後，「這條路線不一定會實現」。
日本首相岸田文雄本月初推出超過17萬億日圓救市方案，以支持經濟增長，包括減稅和向低收入家庭發放補貼，日本內閣府估計，這些措施將在未來3年令經濟每年增長1.2%。