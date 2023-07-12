GOGOX快狗打車據報裁員香港辦公室一成員工，擬涉後勤部門人員。(資料圖片/葉婧雯攝)

《am730》正向GOGOX快狗打車方面查詢有關事件，暫未獲回覆。

本地召車平台GOGOX快狗打車（2246）傳出裁員消息。有本地傳媒周三（12日）報道，今次GOGOX裁員，涉香港辦公室約一成人手，據報為後勤人員，與自僱合作貨Van司機無關。

據報道指，GOGOX全球員工有逾千名員工，香港辦公室現佔約300餘名員工。有指裁員行動已展開，目前受影響員工約30多人。

GOGOX快狗打車據報裁員香港辦公室一成員工，擬涉後勤部門人員。(資料圖片)

GOGOX快狗打車3月曾發盈警

GOGOX今年3月一度發盈警，表示集團預期將錄得介乎約11.7億元至約13.3億元人民幣的虧損，主因為公司2022年在港交所上市的上市開支增加，以及集團於2021年採納的股份激勵計劃項下，授出的購股權歸屬增加約6.2億元人民幣。

GoGoVan易名為GOGOX

此外，2017年8月，GoGoVan與58速運合併，翌年2018年，公司改名為快狗打車；其後GoGoVan於2020年，易名為GOGOX，當時指目的為配合公司由電召貨車平台，發展至多元化物流服務新方向；2022年於港交所正式上市。