Google據報擬裁減1萬名員工，科技裁員潮下或難再獨善其身。（資料圖片）

繼Meta、亞馬遜（Amazon）、Twitter後，Google母公司Alphabet據報或會加入裁員行列，績效表現最差的1萬名員工或在明年初開始被解僱。

根據《The Information》報道，Alphabet已要求其管理級人員確定6% 表現最差的員工，相當員約1萬名員工。報道指出，Google早前設立新的績效管理系統，原先只會確定表現最差員工的比例僅為2%，不過最新的比例已提高至6%。有關管理系統，可以容許管理人員可以先削減表現最差員工的花紅，之後明初會開始解僱行動。

Google在這一輪美國矽谷裁員潮中，暫時仍能獨善其身，不過有員工憂慮最終仍難逃過大裁員的命運。新的績效管理系統的出現，可以幫助管理人員在明年開始淘汰數以千計表現欠佳的員工。

傳會裁減表現最差6%員工

地緣政治因素及高通脹令全球金融狀況轉差，雖然Google暫時仍能堅持不裁員，但是外界對提升員工生產力的壓力上升，新的績效管理系統將幫助管理人員進行裁員行。報道指出，有關行動是要回應沖基金投資者的壓力。

根據資料顯示，Google截至2021年底員工人數約 15.6 萬，工資中位數為295,884 美元。

Meta早前宣布裁員約11,000 人，Twitter在全球首富入主後裁員7,500人。據《紐約時報》最新報道，亞馬遜也計劃裁減 10,000 名員工。