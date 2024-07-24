Google母企Alphabet次季業績勝預期　每股派20美仙

Google雲端收入首突破100億美元

截至6月底止的第二季，純利按年增長28%，逾236億美元，每股盈利1.89美元；收入上升13%，逾847億美元。

其中Google廣告收入升11%至646.2億美元，預期為645.1億美元。雲端收入升約29%至103.5億美元，超出市場普遍預期的102.2億美元，亦是首次突破100億美元。

YouTube廣告收入差過預期

Google搜尋和其他收入增長13.8%至485.1億美元，佔總收入的57.2%，超過預期的477.1億美元；Google訂戶、平台及裝置收入93.12億美元，升14%；但YouTube廣告收入增13%至86.63億美元，差過預期的89.4億美元。