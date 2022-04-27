Google母企Alphabet純利按季跌2成　擬斥700億美元回購

Google母公司Alphabet(美：GOOG)在周二（26日）公布今年首季業績之餘，董事會亦決定最多斥資700億元（美元‧下同）以回購A類及C類股。

Alphabet指出回購會因應市況而進行，可能在公開市場購入，亦可能通過私人協商交易完成。今年該公司計劃回購規模，較去年的500億元回購規模大，而該公司去年回購規模乃是一眾美國上市公司中最大。

另一方面Alphabet亦公布首季業績。截至3月31日止季度，收入680.11億美元，按年增長23%，稍遜市場預期，較2021年首季的34%增長則大幅放緩。純利跌8.3%至164.36億美元，每股盈利24.62美元，按年跌6.4%。而與去年第四季比較，更顯示其業績欠佳情況。集團收入按季跌9.7%，純利按季跌20.4%，每股盈利按季跌19.8%。

YouTube收入未符預期

Google廣告收入546.61億美元，按年增長22.3%，其中，搜尋引擎廣告增24.3%至396.18億美元，Google Network廣告增長20.2%至81.74億美元，但YouTube廣告收入僅增長14.4%至68.69億美元，市場原預期YouTube廣告收入可達75.1億美元，分析或反映疫情大流行後，視頻網站流失用戶熱度。

各地區業務方面，由於烏克蘭戰爭，Google停止俄羅斯的大部分業務，包括中東和非洲在內的歐洲地區的收入增長從去年同期的 33% 放緩至第一季度的 19%。

Alphabet盤後一度大跌逾6%，最後收跌2.7%，報2,309美元，創近一年低。