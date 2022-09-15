Google違反歐盟壟斷法天價罰款略減至41億歐元

Google有關反壟斷法的上訴案，法定維持裁定，但天價罰款略減至41億歐元。（路透社）

外電報道，歐盟法院駁回谷歌（Google）早前被裁定反歐盟反壟斷法所提出的上訴，裁決谷歌利用安卓（Android）移動操作系統對手機生產商和移動網絡運營商非法設限，以鞏固其於搜索引擎的主導地位。不過有關罰款金額由原來的43.43億歐元減少至41.25億歐元，相當於約322.84億港元。法院認為，考慮到侵權規模，41.25億歐元的罰款金額合適。

歐盟委員會認為，谷歌自2011年起，利用安卓系統在歐盟市場的主導地位，為谷歌搜索引擎謀求不正當競爭優勢。歐盟委員會認為，歐洲約8成人使用Android，谷歌通過強迫智能手機製造商將其與應用商店 Play 捆綁預安裝，為其應用程序（例如 Chrome 和搜索）提供了不公平的優勢。委員會遂於2018年首次決定重罰谷歌43.43億歐元，是谷歌有史以來面對最重的罰款金額。

谷歌不滿結果並提出上訴。谷歌辯稱，Android 手機與使用其 iOS 操作系統的蘋果手機競爭，使用 Android 仍允許消費者選擇手機製造商、移動網絡運營商，並有機會刪除谷歌應用程序並安裝其他應用程序。

Google：對法院沒有完全撤銷決定感到失望

歐洲的法院昨天就上訴作出裁決，大致確認歐盟委員會的決定，即谷歌對利用 Android 移動操作系統對手機生產商和移動網絡運營商非法設限，以鞏固其於搜索引擎的主導地位。谷歌仍可向當地終審法院提出上訴。

谷歌向CNBC提供的聲明中表示：「我們對於法院沒有完全撤銷決定感到失望。 Android 為每個人創造更多而不是更少的選擇，並為歐洲和世界各地數以千計的成功企業提供支持。」

谷歌另在兩宗有關Google搜索引擎的案件中，分別被歐盟罰款分別24.2億歐元及14.9億元。