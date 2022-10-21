Gucci第三季度中國銷售倒退 LVMH同期客流量亦不及疫前

受到中國疫情防控措施影響，Gucci 第三季度中國市場銷售倒退，而LVMH亦表示同期的客流量亦不及疫前。（資料圖片）

此前，歐洲奢侈品牌企業LVMH第三季銷售可比收入增長19%至198億歐元，優於市場預期。歐洲、美國及日本市場增長強勁，按年分別增長36%、11%及30%，主要由於本地銷售及國際旅遊復甦帶動下顯著上升。亞洲（日本除外）地區則因為疫情措施部份放寬，第三季增長稍有加快，按年上升6%，但今年頭9個月計劃整體增長仍然放緩。

開雲集團第三季整體收入為51.37億歐元，按年增長14%，優於市場預期，其中零售收入增長19%，反映歐洲的銷售勢頭持續、日本亦錄得雙位數增長，惟由於中國業務仍然受壓，致使亞洲整體增長較慢，按年上升7%。

Gucci母公司法國開雲集團（Kering）公布第三季度業績，其中遅下最大品牌Gucci可比銷售按年增長9% 至25.8億歐元，中國市場銷售收入錄得倒退，新任中國業務主管將於未來數周公布新策略。而其第二大品牌Saint Laurent按年增長多達3成，至9.2億歐元。

財務總監Jean Jacques Guiony表示，中國的情況有所改善，但集團旗下的品牌仍未回復正常營運，中國銷售額在上季大致持平，「我們仍然到處都處於封鎖狀態，供應鏈中斷，全國商店的客流量遠不及2019年的水平。」

另外，LVMH去年收購的Tiffany，季度銷售仍錄得雙位數增長，但美國銷售有所放緩，其中當地的金飾銷售較銀飾為佳。