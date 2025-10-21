GUM：強積金10月表現回軟，10月人均暫蝕4449元。

股票基金在10月普遍受壓，成為拖累整體表現的主要因素。當中表現最弱的是香港股票基金，半月跌幅達6.5%，年初至今雖仍錄得28%的升幅，但短期波動明顯；而香港股票基金亦錄得6%的跌幅。大中華股票基金亦下跌5%，但年初至今仍高達31.1%，繼續穩居年度表現冠軍。

強積金顧問公司GUM表示，截至2025年10月17日，強積金整體表現由升轉跌。根據GUM強積金綜合指數，10月回報跌1.4%，惟年初至今仍累積升幅達14.2%。人均回報方面，半月錄得虧損4,449元，年初至今累積回報則回調至達港幣38,932元，顯示儘管短期波動，整體表現仍具韌性。

相對地，表現較穩定的包括亞洲股票基金及歐洲股票基金，10月跌幅輕微，分別為0.6%及0.7%。值得留意的是「其他股票基金」在10月錄得3.6%的正回報，為少數逆市上升的股票類基金。

至於另外兩個基金類別表現均優於股票基金，其中混合資產基金在10月整體表現相對穩定，跌幅較股票基金為輕；預設投資策略基金10月則錄輕微升幅。

GUM指出，儘管10月市場出現調整，強積金年初至今仍錄得正面回報。成員可根據自身風險承受能力，審視資產配置策略，平衡短期波動與長期增值潛力。強積金作為長期退休儲備工具，建議成員根據自身風險承受能力及退休目標，定期檢視資產配置。雖然股票基金短期波動較大，但長遠而言具備較高增值潛力；而固定收益資產則有助穩定組合波動，達致資產多元化。

