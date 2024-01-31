H&M業績遜預期 CEO突呈辭 股價急瀉

時裝品牌H&M公布去年全年業績，同時出任行政總裁4年的Helena Helmersson將辭任該職，由任職18年現為主管核心品牌的Daniel Erver接任。該股現報151瑞典克朗，瀉10.3%。

H&M公布去年第四季轉虧為盈，賺15.76億瑞典克朗，2022年同期則蝕8.64億瑞典克朗，營業額626.5億瑞典克朗，升0.3%，撇除俄羅斯及白俄羅斯則升3%。經營溢利43.3億瑞典克朗，增4.3倍，惟業績遜預期。至於去年全年賺87.52億瑞典克朗，升1.4倍，營業額2,360億瑞典克朗，多5.5%，經營溢利145.3億瑞典克朗，揚1倍。