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財經
2024-01-31 21:53:57

H&M業績遜預期 CEO突呈辭 股價急瀉

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H&M業績遜預期 CEO突呈辭 股價急瀉

H&M行政總裁Helena Helmersson(左)辭任，主管核心品牌的Daniel Erver(右)接任。(路透社)

時裝品牌H&M公布去年全年業績，同時出任行政總裁4年的Helena Helmersson將辭任該職，由任職18年現為主管核心品牌的Daniel Erver接任。該股現報151瑞典克朗，瀉10.3%

H&M公布去年第四季轉虧為盈，賺15.76億瑞典克朗，2022年同期則蝕8.64億瑞典克朗，營業額626.5億瑞典克朗，升0.3%，撇除俄羅斯及白俄羅斯則升3%。經營溢利43.3億瑞典克朗，增4.3倍，惟業績遜預期。至於去年全年賺87.52億瑞典克朗，升1.4倍，營業額2,360億瑞典克朗，多5.5%，經營溢利145.3億瑞典克朗，揚1倍。

H&M業績遜預期 CEO突呈辭 股價急瀉

H&M公布去年第四季轉虧為盈，賺15.76億瑞典克朗，2022年同期則蝕8.64億瑞典克朗。(路透社)

兩個月銷售額跌4%

另外，該股指去年121日至今年129日按當地貨幣計算銷售額跌4%。今年資本開支約110億至120億瑞典克朗，按年增三成，預期今年股息每股普通股派6.5瑞典克朗不變。

Helena Helmersson指，期內業績受到毛利增長強勁，成本效益及支出控制等帶動。

分析指，Helena HelmerssonCEO期間，H&M市值蒸發25%，去年業績及近兩個月銷售數據均欠佳，而是次突然撤換CEO，相信該股今年要達致息稅前利潤率10%目標有難度。

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