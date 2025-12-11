HASHKEY孖展414億 超購逾246倍

同時，今日亦有兩隻新股開始招股，其中按「18C規章」申請上市，國商用車智能駕駛產品及解決方案的供貨商希迪智駕(3881)由今日起至下周二(16日)招股，每股招股價263元，發售約540萬股，香港公開發售佔5%，集資14.2億元，每手10股，一手入場費2656.5元。該股最新已獲券商借出逾約3.44億元，按公開發售部分集資額7,100萬計，超購逾3.8倍。其中，輝立借出1.52億，富途借出9,800萬。

智匯礦業超購逾33倍

而另一隻新股，西藏礦業公司智匯礦業(2546)同樣由今日起至12月16日招股，每股招股價4.1至4.51元，發售1.22億股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多5.5億元，每手1,000股，入場費4,555.48元。該股最新已獲券商借出逾約18.8億元，按公開發售部分集資額5,500萬計，超購逾33倍。其中，富途借出9.86億，輝立借出1.35億。