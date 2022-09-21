HIBOR逾兩年半高 按息年底料達3厘

美國聯儲局勢再大手加息，市場關注本地銀行會否上調最優惠利率(P)之下，與住宅按揭利率掛鈎的1個月本地銀行同業拆息(HIBOR)昨連飆8日，至2.54685厘，為2019年尾後33個月或逾兩年半最高。HIBOR抽升下，令港銀即將跟隨美國加息的呼聲升溫，有分析料年底按息或達3厘水平。

目前H按普遍為H加1.3厘，以2.5厘封頂，惟在HIBOR持續上揚下，近日多家銀行將封頂息上調至2.75厘。至於大型銀行的P，目前普遍為5厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，市場估計美國本周再大手加息0.75厘機會較大，令今年美國5度加息累積加幅達3厘；同時1個月HIBOR升穿市場銀行H按封頂息及P按息2.5厘，與P息差已收窄至2.45厘，過往H與P息差收窄至低於3厘已具條件加P，因此認為港P已呈加息壓力，預料銀行將於本周美國議息後加息。她又表示，現時拆息仍未有跟足美息加幅，預料銀行上調P幅度為0.25厘機會較大。

王美鳳：不排除港銀追加P

王美鳳又指，若然本港銀行是次溫和加息0.25厘，當年內拆息進一步跟隨美息上揚，不排除如2004至2006年加息周期般，出現追加P的情況。當年2005年5月初美國加息0.25厘，港P未有即時跟隨，但1個月HIBOR由5月初1.8厘，逐步升至5月23日達3厘水平，銀行追加P達0.5厘。而由於美國於今年餘下議息期仍有較大機會繼續加息，她相信，年內P有機會上調不止一次，預料年底按息將處於3厘附近水平；惟指過往30年平均按息約4厘，目前仍低於長期平均。