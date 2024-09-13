HK Express香港快運：航班出發前7日檢查座位分配　避免「搶機位」重演

香港快運行政總裁毛潔瓊指，目前公司的運力已回復至疫情前水平1.6倍，希望今年可進一步提升至1.8倍水平。她指，現時公司有28條航線，其中往返日本每日達40航班，年底前再增加3條航線，希望年底時整體航線可以增加至30條；機隊方面，現時公司有38架飛機，預料到年尾會增至40架；人員方面，公司現時有1,600名員工，平均年齡36歲、機組人員逾640人，飛機師逾380人。

香港快運（HKExpress）行政總裁毛潔瓊日前表示，公司將在航班出發前7日檢查座位分配，以避免「搶機位」事件重演；她又指，快運的運力已回復至疫情前水平。

香港快運：航班配位已經過內部檢討

此前有付費購買指定座位的乘客，不滿被要求把座位讓給兩名未成年乘客，而在網上引起熱議。毛潔瓊向傳媒表示，經過檢討後，快運將會在航班出發前7日，檢查有沒有因為轉機型引致乘客座位受影響，例如令未成年人士坐在緊急出口旁，若出現這個情況，客戶服務同事會協助乘客重新選擇座位。

而在起飛前72小時內，會請地勤服務代理幫乘客辦登機手續時，再確保緊急出口那一排座位符合規定。

香港快運已加強辦理登機手續

對於5月時，有兩名視障人士擬乘坐快運航班往東京，遭機組人員以不達安全標準為由被要求下機，並延至下一班機方成行，毛潔瓊稱，香港快運已加強辦理登機手續、登機閘員工、機艙服務員之間的聯繫，確保再遇到有特別需要的乘客時能獲得照顧。