HKexpress：復活節整體航班客座率達94%　自國泰收購後首度虧轉盈

受惠去年通關效應帶動下，國泰航空（293）旗下廉航香港快運（HKexpress）運力及航班數目已恢復至疫情前水平，今年1月運力達至疫情前140%。香港快運行政總裁毛潔瓊表示，周三（27日）起開始的復活節期間的7日內，整體航班客座率達到94%，亦是自國泰收購後首度虧轉盈。

毛潔瓊指，日本仍然最受歡迎的航點，今年首兩個月平均客座率達88%，首三個月至今運載量逾130萬人，其中本月旅客量突破50萬人兼創公司單月新高。她相信，今年首季整體會有較滿意成績，儘管現階段評論全年表現言之尚早，但形容頗有信心。

她又稱，暑期預訂量亦見強勁，今年底運力有望升至疫情前的170%，而航點數量亦會由現時的24個增加至30個，希望下一步在華南開設航點，下半年亦期望可開拓更多日本航點。

HKexpress今年將新聘請逾500名員工

毛潔瓊又表示，目前公司有1,400名員工，包括500多名空中服務員及300多名機師，有足夠人手應付目前的運力，而今年亦將聘請逾500名機師及空中服務員，現時內地空中服務員佔整體的10%，希望最快今年底提高至20%。

料年內機票價格逐步正常化

票價方面，毛潔瓊不認為傳統航空公司與廉航的機票價格相近，她預期今年機票價格會逐步正常化。至於會否回復至疫情前水平，她指，人手及供應鏈成本有上升壓力，營運成本與疫情前有所不同，機票價格難以與疫情前比較。