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財經
2023-05-11 12:45:00

HKTVLive 24小時直播購物台正式啟播　首階段支援70條頻道

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HKTVLive 24小時直播購物台正式啟播，首階段支援70條頻道。(HKTVmall)

香港科技探索（1137）旗下的24小時網上購物商場HKTVmall宣布，其「HKTVLive直播購物台」正式啟播，首階段支援70條頻道同時於HKTVmall應用程式進行直播節目，並逐步擴展至100條頻道。

已逾150個商戶品牌登記參加

HKTVmall表示，現時已有逾150個商戶及品牌登記參加，涵蓋多個產品類別，包括保健產品、個人護理、護膚化妝、家居電器、母嬰產品、時尚服飾、珠寶首飾、超級市場產品等。

此外，集團旗下的Offbeat Technology Hong Kong Limited推出的跨地域代購平台Everuts，亦會透過HKTVLive 直播購物台連接身處世界各地的海外代購專員Exploruts，並於8個不同國家的熱門購物勝地進行直播，向客戶推薦當地的特色產品。

TVB市值反超HKTVmall，直播概念炒得過？(新增股評人回應 // 資料圖片)

TVB市值反超HKTVmall，直播概念炒得過？(新增股評人回應 // 資料圖片)

對手TVB亦積極發展直播業務

被視作HKTVmall的對手TVB電視廣播（511），亦積極發展直播業務。惟早前股評人中原證券聯席董事鄺建揚指出，直播概念仍以短線炒作為主，「TVB股價已由低位升超過3倍，有點不合理。再高追的值搏率不太高，要小心。」他表示，對於直播帶貨所產生的收入能否轉化盈利有保留，因為代售產品的毛利非常低，對於業務能否有持續性，也是一個疑問。

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