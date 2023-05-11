HKTVLive 24小時直播購物台正式啟播　首階段支援70條頻道

香港科技探索（1137）旗下的24小時網上購物商場HKTVmall宣布，其「HKTVLive直播購物台」正式啟播，首階段支援70條頻道同時於HKTVmall應用程式進行直播節目，並逐步擴展至100條頻道。

此外，集團旗下的Offbeat Technology Hong Kong Limited推出的跨地域代購平台Everuts，亦會透過HKTVLive 直播購物台連接身處世界各地的海外代購專員Exploruts，並於8個不同國家的熱門購物勝地進行直播，向客戶推薦當地的特色產品。

對手TVB亦積極發展直播業務

被視作HKTVmall的對手TVB電視廣播（511），亦積極發展直播業務。惟早前股評人中原證券聯席董事鄺建揚指出，直播概念仍以短線炒作為主，「TVB股價已由低位升超過3倍，有點不合理。再高追的值搏率不太高，要小心。」他表示，對於直播帶貨所產生的收入能否轉化盈利有保留，因為代售產品的毛利非常低，對於業務能否有持續性，也是一個疑問。