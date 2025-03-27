HKTVmall母企轉蝕6670萬 受累英國業務減值 派38仙特息慶10周年

業績由盈轉虧，主要受累全自動零售商店及系統於英國的業務營運錄得減值虧損4,210萬元，此乃由於今年打算減慢英國門市部署的步伐，並將今年年底就英國項目的可行性進行徹底重新評估，以規劃其未來方向。集團指，業務面對重大技術障礙，導致延誤超出最初時間表。據過去3年的經驗，要克服這些障礙將需要投入巨大的努力和資源，因此打算減慢英國門市部署的步伐。

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布去年底止全年盈轉虧6,670萬元，2023年則賺4,532.1萬元；經調整利潤1.21億元，少1.4%；營業額38.4億元，按年升0.7%，當中直接商品銷售少3.5%，至23.09億元；每股虧損0.08元；維持不派末期息，但為慶祝HKTVmall成立十周年，宣派特別股息38仙。

訂單總交易額多 2% 寵物用品顯著增

集團去年香港電子商貿業務去錄得81.926億元的總商品交易額，減0.2%，主要產品類別的表現如下圖所示，當中寵物用品類別顯著增長26.2%，已完成訂單總商品交易額達7.7億元。而去年訂單總交易額85.9億元，多近2%。

至於新探索項目去年實現訂單總商品交易額總額3.283億元，按年多1.5倍，主要由街市即日餸及Everuts推動；經調整虧損約1.865億元，2023年為1.262億元，虧損增加主要由於隨業務增長，尤其是街市即日餸，及Everuts擴展營運規模而引致營運成本上升。