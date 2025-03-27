HKTVmall母企轉蝕6670萬 受累英國業務減值 派38仙特息慶10周年

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布去年底止全年盈轉虧6,670萬元，2023年則賺4,532.1萬元；經調整利潤1.21億元，少1.4%；營業額38.4億元，按年升0.7%，當中直接商品銷售少3.5%，至23.09億元；每股虧損0.08元；維持不派末期息，但為慶祝HKTVmall成立十周年，宣派特別股息38仙。
將重新評估英國項目可行性
業績由盈轉虧，主要受累全自動零售商店及系統於英國的業務營運錄得減值虧損4,210萬元，此乃由於今年打算減慢英國門市部署的步伐，並將今年年底就英國項目的可行性進行徹底重新評估，以規劃其未來方向。集團指，業務面對重大技術障礙，導致延誤超出最初時間表。據過去3年的經驗，要克服這些障礙將需要投入巨大的努力和資源，因此打算減慢英國門市部署的步伐。
訂單總交易額多2% 寵物用品顯著增
集團去年香港電子商貿業務去錄得81.926億元的總商品交易額，減0.2%，主要產品類別的表現如下圖所示，當中寵物用品類別顯著增長26.2%，已完成訂單總商品交易額達7.7億元。而去年訂單總交易額85.9億元，多近2%。
至於新探索項目去年實現訂單總商品交易額總額3.283億元，按年多1.5倍，主要由街市即日餸及Everuts推動；經調整虧損約1.865億元，2023年為1.262億元，虧損增加主要由於隨業務增長，尤其是街市即日餸，及Everuts擴展營運規模而引致營運成本上升。
三大「噩夢」 包括科技落後 本地文化影響力降
香港科技探索指，目前集團的「噩夢」主要來自三大挑戰，包括香港科技水平落後於全球趨勢；市場結構限制與競爭加劇；及本地文化影響力下降。當中文化下降方面，集團指香港的娛樂產業，包括電影、電視劇及音樂，正逐漸式微，相比之下內地及鄰近地區的文化產業卻蓬勃發展。香港消費者受這些「軟實力」影響，消費習慣亦隨之改變。例如，過去香港消費者對內地食品普遍持謹慎態度，但如今這種觀念已顯著改變，北上消費更成為新趨勢。
今年總商品交易額目標最高增0.2%
展望來年，香港科技探索指整個營運環境的複雜性及不可預測性增加，當中包括內地主要電子商貿營運商將推出大型啟動及市場推廣活動為本地線上及線下零售商帶來額外壓力；有一個大型營運商正加入街市方面未開發的線上市場；消費者消費力正在減弱。集團正檢討今年業務目標，並將2.5億元至3億元的核心資本性開支計劃延長至少兩年，覆蓋2025年至2028年。而今年訂單總商品交易額目標83.7億至86億元，即按年跌2.4%至升0.2%。
香港科技探索今日收報1.39元，跌0.02元或1.4%。