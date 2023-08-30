HKTVmall母企香港科技探索中期少賺62%　停派中期息

香港科技探索調整全年業務目標

香港科技探索業績顯示，期內營業額18.29億元，按年減少4.87%；亦表示將調整全年業務目標，將HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）目標，由「88億至92億元」，下降至「84億至88億元」；混合毛利率及佣金由24%至24.5%，下降至22.2%；多媒體廣告收入由1.56億元，降至1.4億至1.5億元。

HKTVmall上半年GMV跌3.8%

業績指，HKTVmall上半年訂單GMV為40.28億元，按年下跌3.8%。香港科技探索稱，本港經濟尤其是超級市場行業復甦遜於預期，無可避免地影響表現，而且去年出現疫情搶購高基數。

此外，香港科技探索又列出4個問題，指本港零售業未來數年均要：

中高檔消費者數量減少 消費者傾向於海外購物或網上消費 消費者晚上出外時間減少 各級工作人員招聘困難

香港科技探索為HKTVmall業績下跌解畫

香港科技探索主席張子建及王維基表示，本港營商環境競爭激烈，令毛利率下降，縱使各方面營運支出控制得宜，盈利仍然下降，但由於前景變數太多，集團管理層亦難 以預計未來兩至三年的業務表現。集團又指，不能留戀和滿足於現在的成就，需要不斷創新、科研和投資，才能生存下來。