HKTVMall母企香港科技探索擬溢價近21%回購　股價曾升逾一成五

集團指，倘要約獲全面接納，涉資共2.15億元，將以現金支付予接納股東，並將以集團的內部資源撥付。而控股股東Top Group一致行動集團持有約4.06億股股份，佔已發行股份約45.75%。視乎根據要約從接納股東接獲的接納水平，經計及不可撤回承諾，並假設概無購股權於要約完成前獲其持有人行使及所有條件均獲達成，Top Group一致行動集團的總權益於要約完成後，可能增加至約51.55%的最高水平，因而觸發提出強制性全面要約的責任，因此Top Group將向執行人員提出清洗豁免申請。

港科探索：股價未反映集團內在價值及業務前景

香港科技探索指，目前股價並未反映集團的內在價值及業務前景；要約反映公司對其潛在增長及業務長遠前景的信心；透過實施要約積極優化公司的資本架構，將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報。

香港科技探索又表示，集團的投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展，此需要進行一段時間的投資。集團目前發展中的項目，預計由集團穩健的流動資金及財務資源，提供充足資金。該策略可能於中短期內影響集團的溢利及整體財務表現，或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致。要約將為有關股東提供離場的部分機會。