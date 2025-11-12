HKTVmall要大小通吃 王維基：零售業倘一成不變會死

HKTVmall母公司香港科技探索(1137)昨日舉行Vision Day 2025，副主席兼行政總裁王維基演講時指，香港零售模式持續轉變，網購將會是大勢所趨，而HKTVmall要做到「大小通吃」，又強調「如果好似傳統百貨咁一成不變，會死㗎！」他稱，公司對內地電商攻港視之為機遇，更期望可以共同「打倒實體經濟」。
王維基引用香港信用卡數據指，港人的消費能力並沒有減少，惟只是流向海外及網購平台，影響實體零售業。他稱，香港市場很細，HKTVmall要做到「大小通吃」，就要甚麼貨都有得買。
將投放2.5億作市場推廣
HKTVmall要在網購浪潮維持市場地位，王維基指，未來要加大力度投資，預告明年將加強推廣及廣告，料投放2.5億元作市場推廣，期望將月度用戶數量由現時的160萬提升至200萬，而目前尚未充分服務的客戶群亦會作為集團重點擴展目標，包括銀髮族和年輕一群，以及來自內地專才及遊客。集團亦全力推展直播銷售，將實體零售轉化為網上互動體驗，並推出根據用家習慣提供個人化優惠的智能定價系統。
面對近年內地電商陸續攻港，王維基表示，有人認為將HKTVmall賣盤退場會更為明智，但「1137是一間從不言退的企業」。集團會將內地電商攻港視之為機遇。他認為愈多競爭者加入市場，就會吸引愈多消費者轉用網購，從而拓展電商市場。他透露，公司冀在2027年底前內地員工佔比由目前5%提升至15%，並學習內地電商平台在IT和倉儲管理方面等經驗，以更能了解及拓展內地市場。
料港3年內實現「免清關物流」
王維基預計，香港將於3年內實現「免清關物流」，而京東集團(9618)收購本地超市佳寶只是開始，未來貨物直接從內地發往香港，現有零售格局將被顛覆，香港供應鏈將會改變。