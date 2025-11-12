HKTVmall要大小通吃 王維基：零售業倘一成不變會死

HKTVmall母公司香港科技探索(1137)昨日舉行Vision Day 2025，副主席兼行政總裁王維基演講時指，香港零售模式持續轉變，網購將會是大勢所趨，而HKTVmall要做到「大小通吃」，又強調「如果好似傳統百貨咁一成不變，會死㗎！」他稱，公司對內地電商攻港視之為機遇，更期望可以共同「打倒實體經濟」。

王維基引用香港信用卡數據指，港人的消費能力並沒有減少，惟只是流向海外及網購平台，影響實體零售業。他稱，香港市場很細，HKTVmall要做到「大小通吃」，就要甚麼貨都有得買。