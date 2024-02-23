HKTVmall｜社交平台遭洗版留言「拖欠商戶貨款」　王維基：集團有10億現金和流動資產(更新)

香港科技探索（1137）旗下網購平台「HKTVmall」的社交平台專頁遭多名有自稱商家的網民湧入留言，表示未能如期收到1月的貨款，同時亦「強迫再出貨」，甚至要求「王維基找貨數」。就以上事件，HKTVmall回應，集團財務狀況穩健，並指已翻查紀錄，相關結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間不是新增安排。至於HKTVmall創辦人王維基亦有在社交平台回覆事件。 【2月23日更新】 王維基：我們有10億現金和流動資產 HKTVmall創辦人王維基周四（22日）亦親自透過Facebook回應事件，。王維基透過資訊科技商會榮譽會長方保僑的Facebook了解到商戶問題，有留言者表示，自己未獲2月發貨款數，並稱認識10多家商戶均有相同問題 「每次問找數都又話我哋銀行帳戶錯誤，又要更新資料，再度追問之下，銀行又話接受咗喇。」

王維基隨即向其索取商戶編號向公司了解，並回應其他留言者指「大家都驚餐懵」，他說，「驚？我們年中公佈的財務報表，有10億現金和流動資產。」 他又補充，未有發款原因，多為商戶銀行戶口的資料出現問題，或與公司系統記錄有出入相關。

HKTVmall：集團財務狀況穩健 《am730》已就上述指控向HKTVmall方面查詢，HKTVmall發言人回應指，集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放週期報表後會發出貨款。每月的最後一天為截數日，財務部一般於截數日後的10至15個工作天內，經電郵發放週期報表及貨款予商戶。

而就續約方面，合約列明商戶如果終止合約，須於合約終止期前三個月提出申請。商戶加入HKTVmall的第一年，會於合約終止期三個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。 HKTVmall續指，翻查紀錄，以上結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間，並不是新增的安排，該集團商戶服務團隊會盡力解答商戶疑問。 未獲HKTVmall應結付貨款 據「HKTVmall」的社交平台專頁的留言，指自己截至2月20日後，仍然未獲應結付的2024年1月貨款。 HKTVmall小編亦回覆指，商戶如欲查詢訂單或財務等，可以填寫MCS表格作進一步了解，相關同事會盡快回覆查詢，或者都可以Inbox提供商戶名稱及商戶編號，轉交所屬RM跟進。