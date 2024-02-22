HKTVmall｜社交平台遭洗版留言「拖欠商戶貨款」　發言人：集團財務狀況穩健(更新)

香港科技探索（1137）旗下網購平台「HKTVmall」的社交平台專頁遭多名有自稱商家的網民湧入留言，表示未能如期收到1月的貨款，同時亦「強迫再出貨」，甚至要求「王維基找貨數」。就以上事件，HKTVmall回應，集團財務狀況穩健，並指已翻查紀錄，相關結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間不是新增安排。 【15:03更新】 《am730》已就上述指控向HKTVmall方面查詢，HKTVmall發言人回應指，集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放週期報表後會發出貨款。每月的最後一天為截數日，財務部一般於截數日後的10至15個工作天內，經電郵發放週期報表及貨款予商戶。

而就續約方面，合約列明商戶如果終止合約，須於合約終止期前三個月提出申請。商戶加入HKTVmall的第一年，會於合約終止期三個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。 HKTVmall續指，翻查紀錄，以上結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間，並不是新增的安排，該集團商戶服務團隊會盡力解答商戶疑問。

未獲HKTVmall應結付貨款 據「HKTVmall」的社交平台專頁的留言，指自己截至2月20日後，仍然未獲應結付的2024年1月貨款。 HKTVmall小編亦回覆指，商戶如欲查詢訂單或財務等，可以填寫MCS表格作進一步了解，相關同事會盡快回覆查詢，或者都可以Inbox提供商戶名稱及商戶編號，轉交所屬RM跟進。