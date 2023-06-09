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財經
2023-06-09 10:35:00

HKTVmall 5月GMV按年增17%　終止連續4個月跌勢

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HKTVmall 5月GMV按年增17%，終止連續4個月跌勢，集團稱因受惠5月感謝祭而帶動訂單增加。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall公布，上月訂單總額（GMV）增17%，為今年以來首月錄得按年正增長。

今日該股一度高見4.83元，彈高5%；其後升幅收窄，現新造4.65元，揚1.08%。

受惠HKTVmall上月感謝祭帶動訂單 

香港科技探索公布，受惠期內舉行的「5月感謝祭」，5月份HKTVmall的訂單總商品交易額7.17億元，按月升10.5%，按年增加17%。

集團表示，5月份HKTVmall平均每日訂單數量為4.58萬份，按年增7.2%；而平均訂單值為431元，按年增9.3%；HKTVmall內的購物獨立客戶數目為58.6萬人，按年增13.6%；至於每月活躍應用程式使用者則為159.1萬名，按年增5.7%。

與去年同期相比，平均每日訂單總商品交易額2,310萬元，按月升6.5%，按年增加16.7%；而平均每日訂單數量則為4.91萬張，按月升2.1%，按年比增加7.2%。

HKTVmall期內總商品交易額（GMV）

  • 1月：6.64 億元（跌5.0%）
  • 2月：6.21 億元（跌27.3%）
  • 3月：6.91 億元（跌3.8%）
  • 4月：6.49 億元（跌5.5%）
  • 5月：7.17 億元（升17.0%）
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