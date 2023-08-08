HKTVmall 7月GMV按年增12.2%，香港科技探索：新一輪消費券刺激用戶流量。(資料圖片)

網購平台HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布7月訂單總商品交易額（GMV），表示雖然夏季旅遊旺季來臨，但HKTVmall 7月的營運表現穩定，GMV錄得約7.08億元，按年增12.2%、按月增3.2%；平均每日訂單總商品交易額則維持2,290萬元。

HKTVmall 7月GMV按年增12.2%，香港科技探索：新一輪消費券刺激用戶流量。(資料圖片)

HKTVmall：新一輪消費券刺激用戶流量

HKTVmall母企香港科技探索指出，受到7月份派發第二期消費券推動下，加上HKTVmall加入各種針對性促銷活動，令HKTVmall於新用戶和經常性用戶流量顯著增長，有助擴大客戶錢包並推動持續業務增長。

7月份 HKTVmall 購物的獨立客戶數目達 59.8萬人，按月增4%；每月活躍應用程式使用者約165萬，按月增4.4%；7月平均每日訂單數量約4.99萬，按年增5.3%，按月增1.2%；平均訂單值458元，按年增6.6%，按年跌1.3%。

HKTVmall期內總商品交易額（GMV）