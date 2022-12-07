IATA：香港重建航空樞紐地位需要相當長時間

國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh表示，香港需要相當長的時間來恢復航空樞紐地位，因香港的地位已受到其難以預測的防疫措施所衝擊，強調香港不能單靠放寬防疫措施來重奪地位，還需要確保防疫政策不會重臨。

Walsh在其日內瓦總部接受傳媒訪問時表示，內地的旅遊限制及俄羅斯空域關閉下，內地仍然向世界其他地關閉，將會影響明年航空業的復甦。「香港恢復其航空樞紐地位，仍需要相當長的時間（considerable time）。」

他表示，要恢復香港作為航空樞紐的信心，不僅要放寬旅行限制，而是要向航空公司確保不會重新實施限制措施。他表示，航空公司已經厭倦了臨時通知的規則轉變，他們不再想冒這個風險。

明年全球航空業料虧轉盈 亞太區繼續蝕錢

新加坡樟宜機場已超過香港成為該地區最大的機場，10月份有360萬名旅客通過，而香港機場同月僅處理75.5萬名旅客，僅為疫情前的13%。

IATA又預期，明年全球航空業將會扭虧為盈，預計今年全球航空公司虧損會有原預測的97億美元縮減至69億美元，而明年則可轉虧為盈，錄得47億美元的盈利。不過，亞太區航空公司料再錄得66億美元的虧損，疫情爆發4年以來亞太區航空公司虧損累計達到764億美元。

IATA預計，明年亞太區航空需求回復至疫情前70.8%，而運力則為疫情前的75.5%，強調中國重新開放經濟是亞太區航空公司復甦的關鍵，目前保守估計中國會在明年下半年有序地放寬出入境安排。