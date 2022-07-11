IDC：首季全球智手機出貨量跌8.9% 五大手機商中僅iPhone有增長

根據國際數據公司（IDC）的最新報告今年首3個月，全球智能手機總出貨量為3.14億部，按年下跌8.9%。三星（Samsung）繼續保持多年的智能手機一哥地位，首季全球出貨量排名第一，其次為蘋果（Apple）、小米、OPPO及Vivo。五大智能手機製商中，僅蘋果能於第一季錄得增長。

三星於第一季度的市場份額為23.4%，出貨量為7,360萬部，較2021年第一季的7,450萬部按年下降1.2%。蘋果以18%的市場份額屈居第二，iPhone出貨量為5,660萬部，按年增長2.2%，也。與三星不同的是，蘋果今年第一季度的出貨量增長2.2%。

小米、OPPO和Vivo分列第三、第四和第五位。小米的出貨量3,990萬台，市佔率為12.7%；OPPO出貨量2,740萬部，市佔率8.7%；Vivo出貨量2,530萬部，市佔率8.1%。

Samsung市佔率23.4% iPhone佔18%

三大中國智能手機的出貨量均出現按年收縮，其中Vivo跌27.7%，OPPO跌26.8%，小米跌17.8%。

IDC研究主管Nabila Popal表示，供應鏈問題影響製造智能電話的重要組件的供應，而供應和物流方面的挑戰比預期更嚴重；另外，消費者需求亦因經濟不明朗和全球通脹的影響而下降。IDC全球移動設備跟踪器項目副總裁Ryan Reith預計，需求下降是暫時的，一旦經濟穩定下來，對智能電話的需求將回升。