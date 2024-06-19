IFC向利豐提供近6億貸款 助中小企成長

專注於新興市場私部門的國際開發機構國際金融公司(IFC)宣布與利豐集團建立合作關係，IFC將向利豐及其附屬公司LFX的供應鏈金融科技公司Air8昇萃提供7,500萬美元(約5.85億港元)貸款，資金將支持利豐的營運資金需求及Air8昇萃擴展其針對服裝和製造業供應商的供應鏈方案和融資服務，特別是為中小企業提供支持。IFC的貸款預計將為利豐的網絡新增許多供應商。

提升供應鏈的可持續 性

作為合作的一部分，IFC將提供指導，幫助提升利豐網絡中供應商的環境和社會實踐及表現。IFC指，貸款是一項具有環境和社會(E&S)重點的高級信貸融資，旨在促進資金流向供應商，同時提升供應鏈的可持續性。