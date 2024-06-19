IFC向利豐提供近6億貸款 助中小企成長

專注於新興市場私部門的國際開發機構國際金融公司(IFC)宣布與利豐集團建立合作關係，IFC將向利豐及其附屬公司LFX的供應鏈金融科技公司Air8昇萃提供7,500萬美元(約5.85億港元)貸款，資金將支持利豐的營運資金需求及Air8昇萃擴展其針對服裝和製造業供應商的供應鏈方案和融資服務，特別是為中小企業提供支持。IFC的貸款預計將為利豐的網絡新增許多供應商。
提升供應鏈的可持續性
作為合作的一部分，IFC將提供指導，幫助提升利豐網絡中供應商的環境和社會實踐及表現。IFC指，貸款是一項具有環境和社會(E&S)重點的高級信貸融資，旨在促進資金流向供應商，同時提升供應鏈的可持續性。
利豐榮譽主席兼馮氏投資主席馮國經表示，IFC的支持將幫助利豐加大給供應商的供應鏈資金和資本，這對於許多亞洲的小型企業，包括在亞洲供應鏈快速變化環境中扮演愈來愈重要角色的中型企業來說，是難以獲得的。強化這些企業將有助於推動服裝和百貨行業的增長並創造就業機會，還將創建一個更可持續的供應鏈，惠及所有參與方。
IFC亞太區域副總裁里卡多·普利蒂(Riccardo Puliti)表示，IFC對利豐的投資彰顯了集團致力於促進永續經濟成長，並支持亞洲中小企業發展的承諾。通過擴大供應鏈融資，幫助推動更堅韌和包容的供應鏈生態系統，這將惠及供應商和員工，並促進該地區更廣泛的經濟發展。