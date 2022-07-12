IMF促中國G20減債避全球經濟螺旋式下跌風險

斯里蘭卡破產，引發跨國債務危機。國際貨幣基金組織（IMF）正敦促中國和二十國集團（G20）經濟體，加快對高負債國家提供債務減免，以減輕他們負債壓力，更警告若未能及時紓緩債務情況，將令全球經濟面臨「螺旋式下跌」的風險。

外電報道，IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，應該快速啟動G20和由全球最富裕的22個國家組成的「巴黎俱樂部」的官方債權人於2020年10月通過的共同框架。

格奧爾基耶娃指出，近三分之一的新興國家，以及三分之二的低收入國家正陷債務困境，隨着發達經濟體進入加息周期，這些國家的債務問題將不斷惡化。她指出，包括斯里蘭卡和馬拉維等中收入國家已向IMF尋求協助，料其他國家將跟隨。若目前的債務問題演變成全面危機，中國首當其衝，呼籲中國與貸款國家加強協調。

外媒報道，近日陷入破產危機的斯里蘭卡作為「一帶一路」倡議重要國家之一，中國在過去十年間為該國基建項目提供數十億美元貸款，包括海港、機場、高速公路、發電站和港口城市等，同時加重斯里蘭卡債務負擔。有分析指出，斯里蘭卡已陷入中國的「債務陷阱」，中國放款數千億美元最後恐變呆賬。

此外，奧爾基耶娃表示，新興市場資本持續外流，其中有近三分之一國家利率至少達10%，斯里蘭卡和馬拉威等中等收入國家已為此向IMF求助，估計其他國家也將陸續跟進。

非洲方面，機構Debt Justice分析世界銀行數據顯示，2020年非洲國家的6,960億美元外債中，非洲對中國的債務約相當於私人貸款機構的三分之一，分別佔12%和35%。

該機構認為，中國在疫情期間參與G20的債務暫停計劃，但其他私人貸方未參與，難以有效債務解決問題。