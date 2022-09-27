IMF向財困國家發放貸款額創新高

金融時報報道，隨着新冠疫情、俄烏衝突及全球利率急升等多項危機同時出現，國際貨幣基金組織（IMF）向陷入財困的國家提供貸款額創歷史新高。該報統計，截至8月底，IMF透過44個計劃發放1,400億美元貸款。隨着借貸成本飆升，貸款金額預計將在未來幾個月進一步增長，已經高於 2020 年底和 2021 年底的未償還信貸額，當時水平達到創紀錄的年度高點。

報道指出，各項危機已導致最少5個國家出現債務違約，預計會有更多國家出現違約。有專家分析，IMF貸款能力或將於短期內到達極限，因窮困國家無法在國際債市借款，被迫轉向該組織。IMF連同已同意但未發放貸款的總借務已達2,680億美元。

波士頓大學全球發展政策中心的Kevin Gallagher警告，2022 年至 2028 年間，世界上 55 個最貧窮的國家將面臨 4,360 億美元的債務到期償還，今年和 2023 年到期的債務約為 610 億美元，2024 年到期的債務將接近 700 億美元。不過IMF表示，基金會的總承諾金額仍佔可用的 1 萬億美元的一小部分。

55 個最貧窮國家2028年前 4360 億美元債務到期

根據報道，疫情期間違約的贊比亞和斯里蘭卡正在IMF的援助進行談判，作為其債務重組努力的一部分。加納、埃及和突尼斯正在就類似的支持進行早期談判。而於 8 月底，IMF已批准對巴基斯坦的 11 億美元救助計劃；作為其 410 億美元計劃的一部分，阿根廷將在未來幾星期內獲得 39 億美元。