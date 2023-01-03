IMF料全球三分一世界經濟將陷衰退 中國經濟40年來首次無法跑贏全球增長

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警告，由於中國、美國和歐洲增長同步放緩，2023年的全球經濟將比往年更加艱難，三分之一世界經濟體恐怕將陷入衰退。她補充說，即使是那些沒有陷入衰退，「數以億計」人口生活人民也將「感覺是經濟衰退」。

格奧爾基耶娃接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，雖然美國最終可能會避免經濟衰退，但歐洲的情況看起來更加暗淡，因為歐洲受到了烏克蘭戰爭的嚴重打擊。她認為：「一半的歐盟國家將處於衰退之中。」

她認為，美國經濟最具韌性，當地勞工市場仍維持強勁，或能成功避免衰退，惟這猶如一把雙刃劍，聯儲局不得不拉長收緊貨幣政策的時間，以令通脹回落。

至於中國，她說，中國經濟減速對全球產生嚴重影響。這個世界第二大經濟體在2022年急劇變弱，「清零」政策使中國與世界其他國家脫節，擾亂了供應鏈，破壞了貿易和投資的流動。她又透露，上月底曾到訪內地一個「清了零」地區，惟相信當地的感染狀況在民眾開始自由流動後便不復存在，接下來的幾個月，中國疫情狀況將日益艱難。

格奧爾基耶娃：未來數月中國疫情狀況將日益艱難

她預期，內地新冠病毒確診個案將在未來數月如「山林大火」般蔓延，病例上升將繼續打擊當地經濟，並拖累地區和全球經濟增長，強調去年內地經濟增長很大機會低於或僅與全球經濟增長同步，為40年來首次。

她說：「40年來，中國2022年的增長可能首次達到或低於全球增長。」「在新冠疫情之前，中國曾提供34%、35%、40%的全球增長。現在已經不行了。」這對其他亞洲經濟體來說是一個「相當有壓力的」的時期。

國際貨幣基金組織目前預測今年全球經濟增長為2.7%，比2022年的3.2%有所放緩。