IMF調高環球今年經濟增長預測至3.2% 惟低於歷史平均水平

國際貨幣基金組織(IMF)今日發表《世界經濟展望》，預期今年全球經濟增長3.2%，較去年10月時預測高0.2個百分點，明年預期增長3.2%。調高今年經濟增長預測，因美國及一些大型新興市場和發展中經濟體韌性較預期強勁，而且內地有財政政策支持。然而，今明兩年預測值低於3.8%的歷史水平。另外，環球今年通脹預測降至5.8%；明年預測則調低至4.4%。
在通脹減緩和增長平穩環境下，發生硬著陸可能性已經降低，全球增長面臨的風險大致平衡。從上行方面看，通脹更快下降可能導致金融環境進一步放鬆。如果財政政策更為寬鬆(相較所需必要程度和預測中假設的程度)，則可能出現經濟暫時性更快增長，但以後的調整成本可能更高。更強勁的結構性改革勢頭可以提振生產率並帶來積極的跨境溢出效應。
地緣政治衝擊 大宗商品價格恐飆升
從下行方面看，如果地緣政治衝擊(包括紅海的持續襲擊)導致大宗商品價格進一步飆升，另外，如果發生供應擾動或更持久的基礎通脹，則緊縮貨幣環境可能會持續更長時間。如果內地房地產行業困境不斷加劇，或者在其他國家，政府採取破壞性的增稅和減支措施，則經濟增長可能弱於預期。
政策制定者近期面臨挑戰是，有效管理通脹使其最終降至目標水準，根據基礎通脹形勢校準貨幣政策，以及(在工資和價格壓力明顯消退的國家)調整貨幣政策以降低緊縮性。與此同時，隨著通脹下降、經濟能夠更好地吸收財政緊縮的影響，許多國家需要重新關注財政整頓，以重建預算能力來應對未來衝擊，增加收入用於新的優先支出事項，並遏制公共債務的上升。有針對性且謹慎有序實施的結構性改革將提高生產率增長和增強債務可持續性，並加快向更高收入水準的趨同進程。在解決債務問題、避免債務困境、為必要投資創造空間以及減輕氣候變化的影響等方面，各方需要更有效的多邊協調。
內地今年經濟增長預測4.6%
另外，IMF預期美國今年經濟增長預期為2.1%，明年為1.7%，歐洲今明兩年經濟增長預測分別為0.9%及1.7%，內地今明兩年預測分別為4.6%及4.1%。