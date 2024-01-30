IMF調高環球今年經濟增長預測至3.2% 惟低於歷史平均水平

國際貨幣基金組織(IMF)今日發表《世界經濟展望》，預期今年全球經濟增長3.2%，較去年10月時預測高0.2個百分點，明年預期增長3.2%。調高今年經濟增長預測，因美國及一些大型新興市場和發展中經濟體韌性較預期強勁，而且內地有財政政策支持。然而，今明兩年預測值低於3.8%的歷史水平。另外，環球今年通脹預測降至5.8%；明年預測則調低至4.4%。

在通脹減緩和增長平穩環境下，發生硬著陸可能性已經降低，全球增長面臨的風險大致平衡。從上行方面看，通脹更快下降可能導致金融環境進一步放鬆。如果財政政策更為寬鬆(相較所需必要程度和預測中假設的程度)，則可能出現經濟暫時性更快增長，但以後的調整成本可能更高。更強勁的結構性改革勢頭可以提振生產率並帶來積極的跨境溢出效應。