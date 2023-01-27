Intel季績盈轉虧 科磊業績指引遜預期 需求放緩客戶減晶片存貨

英特爾（Intel）公布季績後股價急挫9%，公司上年度第四財季錄得虧損6.64億美元，收入受到市場在疫情後對個人電腦需求下降而連續第四個季度收縮，第四財季收入按年下跌32%。經調整每股盈利10美仙。數據均差過市場預期。

公司預期新一季度會錄得每股虧損15美仙，遠低於市場原先預計每股盈利24美仙；收入將介乎105億至115億美元，低過市場預期的139.3億美元。Intel並未有提供全年預測。

行政總裁Pat Gelsinger在分析員電話會議上表解釋，未有提供全年預測，是由於「目前市場環境不明朗」，至少在今年上半年，英特爾將面對「持續的經濟逆風」。

他又指出，目前的經濟環境令公司工廠的使用率較低，預料經過現時行業內大規模的庫存調整後會有改善。

英特爾上半年將面對「持續的經濟逆風」

另外，美國晶片設備造商科磊（KLA Corp）預測，第三財季收入在22億美元至25億美元之間，低於市場預期的25.5億美元；每股收益將介乎4.52美元至5.92美元，中位數亦低於預期的5.89美元。科磊股價在收市後交易時段下跌超過5%。

科磊表示，2023年很明顯這將是行業產能調整的一年，客戶正在調整2023年的資本支出計劃以反映低需求。科磊早前曾表示，其系統和服務收入可能會在短期內受到美國限制向中國出售半導體技術的出口法規所影響。