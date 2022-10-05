iPhone出新機 鴻海收入創新高

受惠於iPhone新機推出，為iPhone組裝的台資龍頭企業鴻海9月營收創單月新高，錄得破紀錄的8,223億元新台幣，相當於約2,043港元，按年大增40.4%，累計第三季營收達1.75億元，按年上升24.4%，同創歷年同期新高。本年度首9個月，鴻海營收4.66億元，按年上升13.7%，也是歷年新高。

鴻海表示，9月及第三季表現均優於公司預期，展望第四季維持審慎樂觀看法，但仍須觀察整體需求、通脹、疫情等變化。至於2022全年展望則延續8月法說會看法，不過預期將由原先的大致持平上調為成長。

鴻海指出，9月份各產品狀況來看，對比8月份消費智能產品、雲端網路產品均有強勁增長，電腦終端產品、元件及其他類產品則是顯著增長，而4大產品類別相較去年同期均維持正成長。公司指出，中國大陸地區疫情封控干擾，但對整體營運影響不大，元件及其他則受惠消費智能產品類別零組件出貨增加。

按季按年也為歷年新高 第四季審慎樂觀

以第三季整體來看，新機發布帶動下，消費智能產品類不論是按季或按年都有強勁的雙位數增長。雲端網路受惠整體伺服器市場需求維持暢旺，因此對按年亦有雙位數增長。電腦產品受惠上半年新品需求維持，元件跟隨消費智能產品出貨增加。

累計鴻海今年前九月的各產品表現，雲端受惠伺服器需求暢旺。消費產品受惠9月新機發布且主要產品持續熱銷，即使2021年同期基期已高，但仍有雙位數成長。