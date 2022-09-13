iPhone 14及14 Plus銷情差或要削單 14 Pro Max最暢銷

外電報道，據預訂數據顯示，iPhone 14 Pro Max為蘋果剛推出的系中最暢銷的型號，有券商認為數據顯示最新的手機系列反映需求強功，而蘋果的股價昨天亦錄5月27日以來最大的單日升幅，收市上升3.9%。

不過知名蘋果分析師、天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的預購結果十分糟糕， iPhone 14 和iPhone 14 Plus的預訂狀況比第三代 iPhone SE 和 iPhone 13 mini 都差。

郭明錤根據Apple在主要市場線上商店的交貨時間進行查分析。他表示，這次的iPhone 14 Pro系列與iPhone 13 Pro和 iPhone 13 Pro Max相比，預購結果算是良好，也代表果粉對新的高階手機需求良好，不過目前不清楚蘋果是否會提高其 Pro 機型的出貨量預測，但有很大的機會削減 iPhone 14和iPhone 14 Plus 的訂單，這兩個機型目前佔整個產品陣容的 45% 左右出貨量。

iPhone 14／ 14 Plus 預訂結果比第三代 iPhone SE 和 iPhone 13 mini 差

iPhone 14 和iPhone 14 Plus 目前的預約狀況都未完售，郭明錤認為，這就反映出需求低迷，目前而言， iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的預訂結果比第三代 iPhone SE 和iPhone 13 mini 的結果差。

他指出，由於需求低迷，蘋果在 2022 年上半年削減了第三代 iPhone SE 和 iPhone 13 mini 的訂單。如果對這兩種機型的需求沒有改善，蘋果最早可能會在 11 月削減 iPhone 14和iPhone 14 Plus 的訂單。