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財經
2022-09-13 10:13:05

iPhone 14及14 Plus銷情差或要削單 14 Pro Max最暢銷

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郭明錤：iPhone 14 Plus 銷情比iPhone 13 mini 更差勁

iPhone 14 Pro Max據報為最暢銷型號，郭明錤則指出，14 Plus的銷情比13 mini更差勁。（資料圖片）

外電報道，據預訂數據顯示，iPhone 14 Pro Max為蘋果剛推出的系中最暢銷的型號，有券商認為數據顯示最新的手機系列反映需求強功，而蘋果的股價昨天亦錄527日以來最大的單日升幅，收市上升3.9%

不過知名蘋果分析師、天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14 iPhone 14 Plus 的預購結果十分糟糕， iPhone 14 iPhone 14 Plus的預訂狀況比第三代 iPhone SE iPhone 13 mini 都差。

郭明錤根據Apple在主要市場線上商店的交貨時間進行查分析。他表示，這次的iPhone 14 Pro系列與iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max相比，預購結果算是良好，也代表果粉對新的高階手機需求良好，不過目前不清楚蘋果是否會提高其 Pro 機型的出貨量預測，但有很大的機會削減 iPhone 14iPhone 14 Plus 的訂單，這兩個機型目前佔整個產品陣容的 45% 左右出貨量。

iPhone 14／14 Plus預訂結果比第三代iPhone SEiPhone 13 mini

iPhone 14 iPhone 14 Plus 目前的預約狀況都未完售，郭明錤認為，這就反映出需求低迷，目前而言， iPhone 14 iPhone 14 Plus 的預訂結果比第三代 iPhone SE iPhone 13 mini 的結果差。

他指出，由於需求低迷，蘋果在 2022 年上半年削減了第三代 iPhone SE iPhone 13 mini 的訂單。如果對這兩種機型的需求沒有改善，蘋果最早可能會在 11 月削減 iPhone 14iPhone 14 Plus 的訂單。

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