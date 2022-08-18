iPhone 14發佈會9月7日舉行 蘋果股價離歷史高位僅差一點

彭博社報道，蘋果新品發佈會9月7日舉行，除矚目的iPhone 14系列和Apple Watch系列，亦會公布新iPad及iPods。（資料圖片）

iPhone上季銷售強勁，蘋果已要求供應商今年最少生產9,000萬部新一代iPhone，並維持全年生產約2.2億部的預測，兩者均與去年相若，顯示公司看好客戶需求不受經濟放慢影響。

除了已經確認iPhone 14 系列和Apple Watch Series 8系列之外，蘋果可能會推出其他很多新產品，包括Airpods Pro2和高低端的iPads。

彭博社引述知情人士的消息指，蘋果計劃在9月7日舉行果迷期待以久的新品發佈會，最耀眼的主角莫過於iPhone 14系列。今年 iPhone 14 系列同樣會有 4 款型號，包括 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 兩款標準型號，以及 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 兩款高階型號。

蘋果股價昨收高1.52美元或0.88%，收在174.55美元，是今年4月5日以來最高，距離1月4日的上市新高182.90美元只差不到8.35美元或4.6%。

蘋果股價離歷史高位僅差不足5%

據外媒報道，iPhone 14 Pro/Pro Max會使用新A16處理器及新開孔式螢幕，並會有Always On Display的設計，而攝影主鏡頭提升至4,800萬像素。

另外，今年mini系列會改為Max系列， iPhone 14及iPhone 14 Max分別為6.1 吋及6.7 吋。處理會仍會使用iPhone 13時代的A15 處理器。

外界關注今年的 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 會否加價，另外也關注今年 iPhone 14 Pro 的起始容量會否由 128GB 增至 256 GB。