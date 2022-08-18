熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
財經
2022-08-18 09:19:59

iPhone 14發佈會9月7日舉行 蘋果股價離歷史高位僅差一點

分享：
iPhone 14發佈會9月7日舉行 蘋果股價離歷史高位不遠

彭博社報道，蘋果新品發佈會9月7日舉行，除矚目的iPhone 14系列和Apple Watch系列，亦會公布新iPad及iPods。（資料圖片）

彭博社引述知情人士的消息指，蘋果計劃在97日舉行果迷期待以久的新品發佈會，最耀眼的主角莫過於iPhone 14系列。今年 iPhone 14 系列同樣會有 4 款型號，包括 iPhone 14 iPhone 14 Max 兩款標準型號，以及 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 兩款高階型號。

除了已經確認iPhone 14 系列和Apple Watch Series 8系列之外，蘋果可能會推出其他很多新產品，包括Airpods Pro2和高低端的iPads

iPhone上季銷售強勁，蘋果已要求供應商今年最少生產9,000萬部新一代iPhone，並維持全年生產約2.2億部的預測，兩者均與去年相若，顯示公司看好客戶需求不受經濟放慢影響。

iPhone 14發佈會9月7日舉行 蘋果股價離歷史高位不遠 iPhone 14發佈會9月7日舉行 蘋果股價離歷史高位不遠

蘋果股價昨收高1.52美元或0.88%，收在174.55美元，是今年45日以來最高，距離14日的上市新高182.90美元只差不到8.35美元或4.6%

蘋果股價離歷史高位僅差不足5%

據外媒報道，iPhone 14 Pro/Pro Max會使用新A16處理器及新開孔式螢幕，並會有Always On Display的設計，而攝影主鏡頭提升至4,800萬像素。

另外，今年mini系列會改為Max系列， iPhone 14iPhone 14 Max分別為6.1 吋及6.7 吋。處理會仍會使用iPhone 13時代的A15 處理器。

外界關注今年的 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 會否加價，另外也關注今年 iPhone 14 Pro 的起始容量會否由 128GB 增至 256 GB

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受