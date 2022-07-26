iPhone 14 傳8月量產 深百企閉環料對生產影響不大

蘋果公司（Apple Inc.）據報已為即將於9月份推出iPhone 14系列試行生產，並計劃在8月開始量產。雖然近日傳出深圳過百企業被通知要閉環7天，市場擔心目前正值iPhone 14準備量產期間，iPhone 14最大生產基地是富士康鄭州廠，iPhone 14的生產會受到影響。富士康深圳廠負責人表示，深圳廠佔整體iPhone產能約10%，料影響不大。

有分析指出，新冠疫情反覆爆發已久，目前鴻海深圳龍華廠區的防疫工作已相當成熟，員工對防疫措施也很熟悉，近日深圳疫情再起，深圳廠區立即實行「兩點一線」封閉式管理，做好閉環生產。

市場傳 iPhone 14 系列將有4個型號，分別為 iPhone 14,iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max，早前有消息指 9月13日將會發布產品，但蘋果至今並未表態。

富士康深圳廠佔 iPhone生 產約 1成 iPhone 13等產品內地促銷

iPhone 14推出前，蘋果公司罕有地於內地減價促銷，自7月29日至8月1日的4天期間，為10款產品將提供優惠，其中iPhone 13全系列將減價600元（人民幣．下同），部分型號的AirPods及Apple Watch售價亦有所下調。彭博報道指出，蘋果過往在新一代iPhone推出前夕甚少調整產品價格，今次在中國減價促銷可能與庫存過剩或市場消費需求疲弱有關。