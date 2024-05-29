IPO新股｜內地家電龍頭美的在港遞表申上市　中證監據報進行質詢(更新)

內地家電龍頭美的集團 （Midea，SZ：000333）上周再向港交所遞表申請赴港上市，並由美銀證券、中金公司擔任聯席保薦人。此前曾料集資規模約10億美元（折合約78億港元），但取決於市況。

《路透社》5月29日引述消息報道，中證監已向美的提出質詢，涉及該公司規模超過20億美元(約156億港元)的香港上市計劃，會對其深圳上市股票的價值產生何種影響。

消息又指，因港股通常較A股上市股票有折讓，故美的被中證監問及在港上市，對該企深圳A股股票估值的影響有多大。