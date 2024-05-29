IPO新股｜內地家電龍頭美的在港遞表申上市　中證監據報進行質詢(更新)

內地家電龍頭美的集團 （Midea，SZ：000333）上周再向港交所遞表申請赴港上市，並由美銀證券、中金公司擔任聯席保薦人。此前曾料集資規模約10億美元（折合約78億港元），但取決於市況。
《路透社》5月29日引述消息報道，中證監已向美的提出質詢，涉及該公司規模超過20億美元(約156億港元)的香港上市計劃，會對其深圳上市股票的價值產生何種影響。
消息又指，因港股通常較A股上市股票有折讓，故美的被中證監問及在港上市，對該企深圳A股股票估值的影響有多大。
【5月29日更新】
美的預期上市集資用於全球科技研發等
公司預期，上市獲得的集資資金，將用於全球科技研發，包括新產品的研發及已有產品的升級換代，及於中長期研發；智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；以及用於運營資金及一般公司用途。
美的為中國最大家電企業
美的集團是中國最大的家電企業，早前曾於深交所發公告指，公司正在研究論證發行H股，並在香港上市，擬發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。此前《彭博》引述知情人士報道，上市事宜仍在討論，故有關上市時間安排，以及銀行陣容等細節仍存在變動。
美的或是近年來香港最大新股之一
美的目前市值約550億美元，按照市值計算，美的或是近年來香港最大的IPO之一；另據彭博數據，本港今年來未有超過10億美元或以上的IPO，對上一次為自2021年5月，當時京東物流（2618）IPO籌資逾36億美元以來，再未融資規模逾30億美元的上市交易。
美的集團指，公司正積極與相關中介機構就本次發行並上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上市的具體細節尚未確定。