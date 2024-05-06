IPO新股｜內地家電龍頭美的在港遞表申上市　曾傳籌逾78億 (更新)

內地家電龍頭美的集團 （Midea，SZ：000333）上周再向港交所遞表申請赴港上市，並由美銀證券、中金公司擔任聯席保薦人。此前曾料集資規模約10億美元（折合約78億港元），但取決於市況。

【5月6日更新】

美的預期上市集資用於全球科技研發等

公司預期，上市獲得的集資資金，將用於全球科技研發，包括新產品的研發及已有產品的升級換代，及於中長期研發；智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；以及用於運營資金及一般公司用途。