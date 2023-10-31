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財經
2023-10-31 10:16:00

IPO新股｜原名「肥西老母雞」內地中式快餐店老鄉雞傳赴港上市　公司指消息不實 (更新)

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IPO新股｜原名「肥西老母雞」內地中式快餐店老鄉雞　據報下月赴港上市。(老鄉雞官方微博)

IPO新股｜原名「肥西老母雞」內地中式快餐店老鄉雞　據報下月赴港上市。(老鄉雞官方微博)

內媒報道，內地中式快餐連鎖店「老鄉雞」，最快11月正式向港交所遞交上市申請，或有望成為首間上市的中式快餐股；而老鄉雞為安徽省肥西縣最大的中式連鎖快餐餐廳。

【10月31日更新】就有關消息，老鄉雞其後向內媒回應，表示有關赴港上市消息不實。

新股IPO｜內地中式快餐店老鄉雞據報下月赴港上市，原名「肥西老母雞」。(老鄉雞官方微博) 新股IPO｜內地中式快餐店老鄉雞據報下月赴港上市，原名「肥西老母雞」。(老鄉雞官方微博) 新股IPO｜內地中式快餐店老鄉雞據報下月赴港上市，原名「肥西老母雞」。(老鄉雞官方微博)

老鄉雞2022年曾於上交所遞上市申請

早於2022年5月，老鄉雞曾經於上交所提交招股書，並計劃在主板上市，惟年初以來，內地食品及飲料企業上市進程有所收緊，老鄉雞最終於8月撤回A股上市申請

據老鄉雞去年於上交所披露的招股書文件顯示，於2019年至2021年期間，老鄉雞實現營收分別為28.59億元（人民幣，下同）、34.54億元、43.93億元；淨利分別是1.59億元、1.05億元、1.35億元；而截至2021年12月31日，老鄉雞於內地擁有991家直營門市，其中安徽區域約619家。

老鄉雞原名「肥西老母雞」

另外，老鄉雞以前因舊名，而在安徽省以外省份發展不順利。內媒曾報道，老鄉雞原名「肥西老母雞」，在2011年時，其創辦人束從軒以2,000多萬人民幣將所有分店名稱改「老鄉雞」並治用至此。

當時官網曾發表新聞稿指，改名的原因包括原名易被讀錯、「肥」暗示油膩、字數過多且簡稱不雅、易在安徽以外地區產生排異反應等。

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