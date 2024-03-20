IPO新股｜嘀嗒出行再向港交所遞上市申請　為第4度闖關港股(更新)

IPO新股｜嘀嗒出行有意再赴港上市 過往3次闖關失敗

內地叫車平台「嘀嗒出行」再向聯交所遞交主板上市申請，由中金、海通國際及野村擔任聯席保薦人。

2月時，中國證監會日前發布「嘀嗒出行」境外發行上市的備案通知書，指嘀嗒出行計劃來港上市，擬發行不超過1.94億股的境外上市普通股。

【3月20日更新】