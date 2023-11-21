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財經
2023-11-21 17:35:00

IPO新股｜安永：香港今年集資額創近20年低位　僅413億港元

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左起為安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯，中間為安永亞太區上市服務主管蔡偉榮，右邊為安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝。

今年全球IPO活動持續放緩，安永大中華區最新發布《中國內地和香港IPO市場》報告，指A股IPO仍保持集資額前列，至於港股年內集資額則創近20年低位，僅413億港元，安永指，集資活動將會復甦。

港股

港股持續反覆，要捕捉轉角位，殊不簡單。(資料圖片)

港股今年集資額創近20年低位

今年港股市場共有61家公司首發上市，同比下降19%；集資額413億港元，下降59%，為近20年來同期最低。2023 年，內地企業繼續主導香港IPO市場，全年內地企業在香港 IPO 宗數和集資額分別佔總量的93%和98%；期內未有海外企業來港上市，但有一家在東南亞發跡的中資企業來港上市。就具體行業而言，科技、媒體和通訊IPO宗數列第一位，生物科技與健康行業集資額第一，佔全年 IPO 總額23%。

與去年同期相比，前十大 IPO 集資額下降70%，全年亦缺乏大型 IPO，今年名列第一的 IPO 集資額低於去年第六名的集資額。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，儘管目前港股IPO活動較疲弱，香港仍是全球重要的IPO中心和國際金融中心。另一方面，香港在改革上 市規則，擴大互聯互通機制及開拓國際市場上不斷努力，對提升香港資本市場吸引力，鞏固香港國際金融中心地位具有重大策略意義。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指，今年低潮不會動搖香港作為全球重要的IPO和國際金融中心的地位。未來在不利因素逐漸減少、資本市場逐漸穩定後，香港的IPO活動將會復甦。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

A股下半年IPO放緩

安永表示，2023年A股逾300家公司首發上市，集資3,500億人民幣，IPO宗數與集資額同比分別下降30%和41%。下半年，A 股活躍資本市場政策「組合拳落地」，IPO活動逐漸放緩，到第四季度進一步收緊，IPO宗數和集資額僅佔全年的11%和7%，其中2023下半年IPO集資額，是2019年科創板和註冊制推出以來最低。工業，科技、媒體和通訊，以及材料是今年A股IPO的主要行業，IPO宗數及集資額分別佔年總量的80%和81%；生物科技與健康行業 IPO 降溫。前十大IPO中，半導體企業佔據前三名，集資額佔比52%。

蔡偉榮表示，在全球經濟持續低迷，部分行業進入下行週期 的情況下，資本市場優勝劣汰，IPO 整體放緩是正常現象。

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