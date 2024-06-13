IPO新股｜小米有份黑芝麻智能　正式通過港交所上市聆訊(更新)

早前有市場消息指，黑芝麻智能將最快於本月提交上市申請，目標集資約2億至3億美元。

黑芝麻智能在2023年向聯交所提交上市申請，聯席保薦人為中金公司、華泰國際。黑芝麻智能為第二間透過《上市規則》第18C章申請上市的公司。

小米（1810）有份投資、內地汽車人工智能（AI）晶片及系統開發商「黑芝麻智能」，現時已通過港交所上市聆訊，並上載聆訊後資料集，擬在本港主板上市。

據黑芝麻智能的初步招股文件顯示，公司從事自動駕駛產品及解決方案，以及智能影像解決方案的銷售，全部均為第18C章項（新特專科技公司上市機制）定義下，指定特專科技產品。

黑芝麻智能指出，約80%集資所得，將於未來5年間用於研發；約10%將用於提高商業化能力；約10%將用於營運資金及一般公司用途，尤其是採購存貨用於SoC量產。

黑芝麻智能去年收入達1.65億人幣

黑芝麻智能招股書另指，去年度公司收入達1.65億元（人民幣，下同），按年增長1.7倍，期內虧損，則由2021年度的23.56億元，擴大至27.54億元；經調整虧損淨額達7億元，較2021年度的6.13億元增加。

黑芝麻智能去年於2016年成立，先後獲騰訊（700）、小米（1810）、蔚來（9866）、吉利（175）及招商局集團（144）等投資，今年4月更成為百度（9888）國內首選智能汽車SoC合作夥伴。