IPO新股｜小米有份黑芝麻首掛　陳茂波：首家循「18C」上市芯片企業

黑芝麻周四（8日）首掛，開市報18.8元，較招股價28元低逾三成。黑芝麻暫報20.8元，跌25.7%。以每手100股計，不計手續費，每手至少蝕逾700元。

小米（1810）有份投資的黑芝麻智能（2533）於聯交所首掛，上市儀式亦邀得財政司司長陳茂波出席。陳茂波表示，黑芝麻去年11月與科技園簽署合作備忘錄，預計未來5年會投資1億美元，期待能充分利用香港匯聚金融和創科雙優勢的平台。

陳茂波致辭時指，黑芝麻是港交所第二間通過「18C」機制上市的企業，亦是第一家循這個途徑上市的芯片企業。他提及，黑芝麻除在香港進行籌融資外，也在去年11月與香港科技園簽署合作備忘錄，準備在香港設立研發中心，預計未來5年會投資1億美元，並聘用超過100名高端研發人員，充分利用香港匯聚金融和創科雙優勢的平台。

他又指出，深信未來將會有更多硬科技企業利用香港既擁抱創新、又融通海內外資本的金融市場，以及國際化的人才資源，開拓更廣闊的國際市場。

黑芝麻為第二隻透過第18C章上市的特專科技新股，公司成立於2016年，專注於開發集成CPU和內存等自動駕駛汽車關鍵部件的系統級芯片（SoC）產品。