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財經
2023-11-20 12:14:00

IPO新股｜廈門燕之屋通過聯交所上市聆訊　或成「燕窩第一股」

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IPO新股｜廈門燕之屋通過聯交所上市聆訊，或成「燕窩第一股」。(微博@燕之屋)

內地燕窩品牌「廈門燕之屋」，周日（19日）通過本港聯交所的上市聆訊，其聯席保薦人為中金及廣發融資（香港）。據資料顯示，燕之屋曾於申請於上交所上市，但2022年正式取消並轉戰港股市場。

燕之屋淨利潤每年逾億元人幣

初步招股文件顯示，燕之屋淨利潤以應佔公司權益股東計算，由2020年的1.22億元（人民幣，下同），增至2022年的1.91億元；截至2022年5月31日止五個月為7,877.2萬元，亦增約20.67%至今年5月底止五個月的9,505.8萬元。

至於燕之屋的線下經銷商數量方面，由截至今年5月底的214名，增至10月22日的221名；自營線下門店及經銷商線下門店的數量，亦分別由91家及614家，略增至上月的93家及631家。

據此前燕之屋公開資料顯示，集團的上市前投資者有多間企業，包括光耀天祥、弘燕投資、陽明康怡、金駿鴻燕、廈門金燕來、火炬投資、天壹潤禮及若干個人。

燕之屋今次赴港上市，擬將籌資所得用於研發活動，以擴大產品組合及豐富產品功能；擴大及鞏固銷售網絡；於未來3年內用於加強品牌建設及營銷推廣力度；加強供應鏈管理能力；未來5年內用於加強數碼基礎設施﹔以及用作營運資金及其他一般公司用途。

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