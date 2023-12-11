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財經
2023-12-11 14:25:00

IPO新股｜德勤：今年港IPO排第6遜印度　料明年港股可集資千億

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IPO新股｜德勤預計今年港IPO排第6遜印度，料明年港股可集資千億。

IPO新股｜德勤預計今年港IPO排第6遜印度，料明年港股可集資千億。(資料圖片)

德勤中國的資本市場服務部發布中港兩地新股市場表現回顧及展望。德勤指，今年港交所IPO排名或第6名，遜第5名的印度國家證券交易所；又預計明年香港將有80隻新股，集資額達1,000億元。

德勤指，因上海及深圳的證交所，於2023年首三季完成全球十大新股中的4隻新股，因此預計兩間證交所今年將會以最多集資金額領導全球新股市場；美國的納斯達克交易所排名第3位；紐約交易所排第4位；而印度國家證券交易所將排第5名，較本港的港交所(388)排第6位高出一位。

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德勤：今年港IPO表現為過去廿年低位

德勤表示，本港新股市場受到美國加息、中國經濟復甦低於市場預期、市場估值大削及市場流動性下降打擊，料今年表現將為過去20年以來的低位；今年香港市場有65隻新股，按年減少23%，集資約458億元，按年下降54%。今年，市場僅錄得2隻來自傳統行業的大型上市新股。另外，僅有1隻中概股上市，並以介紹形式上市。

展望2024年，本港新股活動正趨向反彈的方向邁進，包括來自特專科技公司、今年推遲發售的大規模上市項目、知名中概股回流、來自特殊目的收購公司併購交易（SPAC）新上市項目、國際企業上市項目、GEM新股在內的待上市名單，將為港股IPO市場反彈帶來支持，目前港交所有逾90宗上市申請。

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