IPO新股｜德勤：今年港IPO排第6遜印度　料明年港股可集資千億

德勤中國的資本市場服務部發布中港兩地新股市場表現回顧及展望。德勤指，今年港交所IPO排名或第6名，遜第5名的印度國家證券交易所；又預計明年香港將有80隻新股，集資額達1,000億元。

德勤指，因上海及深圳的證交所，於2023年首三季完成全球十大新股中的4隻新股，因此預計兩間證交所今年將會以最多集資金額領導全球新股市場；美國的納斯達克交易所排名第3位；紐約交易所排第4位；而印度國家證券交易所將排第5名，較本港的港交所(388)排第6位高出一位。