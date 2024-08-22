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財經
2024-08-22 16:12:00

IPO新股｜文遠知行據報延遲美上市　公司：:積極推進所需文件(更新)

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IPO新股｜文遠知行申請赴美上市，或成滴滴出行後最大中概股IPO。

IPO新股｜文遠知行申請赴美上市，或成滴滴出行後最大中概股IPO。

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內地自動駕駛技術初創公司「文遠知行」（WeRide），早前向美證交會（SEC）提交IPO申請，此次發行由大摩、摩通及中金牽頭，將以ADS形式上市，股票代號「WRD」。

不過，外電引述消息指，文遠知行需要更多時間向監管機構提供更多文件，故決定延遲美國IPO計劃。報道指，新增文件側重於澄清中國監管、美國出口管制對供應商的影響等。該公司原本於上周四（8月15日）確定招股定價，但其後有指定價日期推遲到本周，以便更新交易文件並增加新投資者。

對於傳出延遲美國上市，文遠知行回應內媒表示，更新交易文件所需的時間比預期的要長，公司正在積極推進交易所需的各項文件，等待時間不會太長。

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【8月22日更新】

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文遠知行年初曾傳集資5億美元

據了解，「文遠知行」今年初曾傳集資5億美元（折合約39億港元），成為繼滴滴出行後，最大型赴美上市的中概股IPO。

文件顯示，文遠知行目前的投資者雷諾－日產－三菱聯盟已同意以私募方式購買公司IPO股份。而公司今年上半年虧損8.8億元（人民幣，下同），按年擴大22%，但收入減少17.6%至1.5億元。

據文遠知行網站介紹，公司專注開發無人駕駛技術，應用場景涵蓋智慧出行、貨運、環境衛生等；產品矩陣包括自動駕駛出租車、小巴、貨運車、清掃車，並已進入商業化營運階段。

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