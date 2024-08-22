IPO新股｜文遠知行據報延遲美上市　公司：:積極推進所需文件(更新)

內地自動駕駛技術初創公司「文遠知行」（WeRide），早前向美證交會（SEC）提交IPO申請，此次發行由大摩、摩通及中金牽頭，將以ADS形式上市，股票代號「WRD」。

不過，外電引述消息指，文遠知行需要更多時間向監管機構提供更多文件，故決定延遲美國IPO計劃。報道指，新增文件側重於澄清中國監管、美國出口管制對供應商的影響等。該公司原本於上周四（8月15日）確定招股定價，但其後有指定價日期推遲到本周，以便更新交易文件並增加新投資者。

對於傳出延遲美國上市，文遠知行回應內媒表示，更新交易文件所需的時間比預期的要長，公司正在積極推進交易所需的各項文件，等待時間不會太長。