IPO新股｜晶泰科技今起招股　為「18C」特專科技公司首例(更新)

晶泰科技集擬持續提升研發能力等

晶泰科技表示，今次上市擬將集資所得用於持續提升研發能力及解決方案提供能力；提升商業化能力；營運資金和一般公司用途。財務方面，晶泰科技公司權益持有人應佔年内虧損為19.14億元（人民幣·下同）， 按年擴大33.1%；同期收入1.74億元，按年增加30.8%。

晶泰科技客戶涵蓋全球大公司

晶泰科技在2015年成立，主要透過量子物理的計算、人工智能及自動化技術，為製藥及材料科學行業提供研發解決方案及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技的客戶群涵蓋全球前20大生物技術與製藥公司（按2022年收入計）中的16家。而晶泰科技上市前投資者包括有騰訊（700）、Google（美：GOOGL）、紅杉中國等。