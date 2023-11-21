IPO新股｜瑞銀：港股新股市場明年或有5至10隻大型IPO

港股市場低迷，2023年未有集資規模逾10億美元（約78億港元）的大型新股登場，瑞銀預期，本港新股市場要到明年下半年才會轉趨熾熱，亦預計明年或有5至10隻大型IPO赴港上市。

瑞銀：港新股市場明年或有5至10隻大型IPO

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國指，香港新股市場，明年下半年才會復甦，因為全球息口或下跌，而內地政策前景的明確性大增，連同中證監加快審批新股，有利中資企業來港上市。

李鎮國預計，港股大市氣氛屆時可望轉好，港新股市場或有5至10隻大型IPO登場，2024年全年上市宗數按年料有3至4成增長，惟短期將難以重返2021年水平。