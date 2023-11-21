IPO新股｜瑞銀：港股新股市場明年或有5至10隻大型IPO

港股市場低迷，2023年未有集資規模逾10億美元（約78億港元）的大型新股登場，瑞銀預期，本港新股市場要到明年下半年才會轉趨熾熱，亦預計明年或有5至10隻大型IPO赴港上市。
瑞銀：港新股市場明年或有5至10隻大型IPO
瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國指，香港新股市場，明年下半年才會復甦，因為全球息口或下跌，而內地政策前景的明確性大增，連同中證監加快審批新股，有利中資企業來港上市。
李鎮國預計，港股大市氣氛屆時可望轉好，港新股市場或有5至10隻大型IPO登場，2024年全年上市宗數按年料有3至4成增長，惟短期將難以重返2021年水平。
至於中國企業今年海外併購宗數下跌，瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太地區併購組聯席主管盧穗誠認為，不一定與政治因素相關，可能是由於公司業務在國內市場競爭激烈所致，他預期中國企業併購宗數明年下半年將有反彈，惟具體升幅要再觀望。
而有關相較A股，瑞銀又指更看好H股和ADR，主因從板塊組合角度考慮且這些市場的空頭指標（short interest）已高於平均水平，互聯網仍是我們最看好的行業，因其估值較低，股權收益率（ROE）正在改善且盈利前景穩健，瑞銀分析師預期，未來兩年年均每股盈餘（EPS）增速的平均預測為 16%。