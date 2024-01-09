IPO新股｜畢馬威：本港有望重返全球IPO排名頭五位

畢馬威指，受地綠政治不穩、高息及經濟復甦不如預期等因素影響，2023年全球新股集資額按年減少33%至1,311億美元，上市公司數目減少一成至1,371間。

踏入2024年，有會計師行就全年IPO新股市場發表展望。畢馬威估計，香港今年新股集資額排名，將會重返全球頭五位，並指本港已經為新股市場復甦作好準備。

香港方面，去年僅70隻新股上市，集資額463億港元，按年分別下跌21%及56%，而消費品為最大亮點，連續兩年成為集資額最高的行業，其次是醫療保健及生命科學行業集資94億元，其中40億元來自7家未有盈利的生科公司。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，2023年香港的IPO市場相對緩慢，主要由於全球市場不明朗，導致企業和投資者持觀望態度。

她指，去年本港容許特專科技公司上市，以及推行GEM市場改革，儘管市場情緒仍然疲弱，加上香港資本市場的基本面依然強韌，隨着投資者將目光投射到人工智能、半導體和綠色技術等科技，香港已預備好藉着這些新興產業的強勁發展趨勢，帶動今年IPO市場活動的復甦。

上、深交所去年新股集資再成全球最多

此外，上交所及深交所去年新股集資額達2,108及1,481億元人民幣， 雖然按年減少47%及32%，但再次成為集資額最大的新股市場，合共佔全球集資總額四成。